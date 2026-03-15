◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパン・井端弘和監督がベネズエラとの大一番を前に意気込みを語った。相手国のメディアから米国との決勝戦を予想する声があることを問われた指揮官は「目の前の試合のことしか考えていない。その後のことは勝ってから考えたい」と後先は考えないことを強調。１次ラウンド後にも準々決勝以降の戦いについて「ここで負けたら（終わり