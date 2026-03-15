◆ＷＢＣ準々決勝イタリア８―６プエルトリコ（１４日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組を驚きの全勝１位突破したイタリアが、準々決勝でプエルトリコに快勝し、史上初のベスト４進出を決めた。１６日の準決勝（日本時間１７日）では日本―ベネズエラの勝者と対戦する。イタリアのベスト４進出は史上初。ベンチには「エスプレッソマシン」が設置されており、ホームランを放った選手がエ