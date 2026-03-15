ウクライナで開発された低価格の迎撃ドローンが、従来の防空の「経済構造」を揺るがしている。ウクライナの技術者集団 「ワイルド・ホーネッツ」が開発した迎撃ドローン 「スティング」は数千ドル程度という低価格ながら、攻撃ドローンの迎撃に実戦投入されており、中東の湾岸諸国からも関心が寄せられているとされる。専門家の間では、こうした機体の普及が「防空経済学」を根本から変える可能性が指摘されている。ロシアのウクラ