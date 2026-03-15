◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手がブルペンで３７球の投球練習を行った。日本がこの日の準々決勝で勝利を収めた場合、１６日（日本時間１７日）の準決勝での先発が濃厚。シーズン中と同様に、登板２日前の投球練習で準備を整えた。チーム最年長右腕は１次ラウンド３戦目の８日・オーストラリア戦（東京ドーム）で４回４安打無