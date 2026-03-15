◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンのメンバーが発表され、大谷が「１番・ＤＨ」、「２番・右翼」に佐藤が入った。中軸には「３番・鈴木」、「４番・吉田」、「５番・岡本」が続く。近藤はベンチスタートとなった。先発はエース・山本が務める。日本のスタメンは以下の通り。【日本】１番・ＤＨ大谷２番・右翼佐藤３番・中堅鈴木４番・左翼吉