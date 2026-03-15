韓国発スキンケアブランドLAGOM〈ラゴム〉から、ブランド人気No.1の朝用洗顔料「ジェルトゥウォーター クレンザー」が、フレッシュなピンクレモネードの香りで登場。2026年5月14日（木）よりPLAZA限定・数量限定で発売されます。水のようなジェルが肌に伸ばすとすばやくウォーター状に変化し、みずみずしく洗い上げるのが特徴。爽やかなシトラスの香りとともに、気持ちのよい朝のスキンケア時