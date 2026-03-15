◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本ーベネズエラ（2026年3月15日ローンデポ・パーク）侍ジャパンの鈴木誠也外野手（31）が14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦の試合前会見に出席した。鈴木は「どのチームが来ても自分たちの野球をやる。ここまで勝ち上がってきているチームはみんな強いと思う」と静かに意気込み。侍ジャパンについても「前回よりはパワ