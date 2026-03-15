シンガーソングライターのmiletが14日、自身のインスタグラムを更新。“憧れの人”との対面を報告した。「夢が叶いました言葉にできないくらい嬉しいです。（実際言葉が出てこずアワワワ状態でした）」とつづり、昨季限りで引退した巨人・長野久義氏（41、編成本部参与）とのツーショットを投稿した。「一生の、宝物の思い出です。長野選手とお会いできてお話しできたこと、いまだに信じられないです」とつづった。「長