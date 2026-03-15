「ＷＢＣ・準々決勝、イタリア代表８−６プエルトリコ代表」（１４日、ヒューストン）イタリアが強敵のプエルトリコを逆転勝ちで下し、史上初めてベスト４に駒を進めた。１次リーグから５戦全勝と破竹の快進撃を続ける同国は、なぜこんなに強くなったのだろうか。ＷＢＣには６大会連続出場を決めているが、２００６年、０９年は１次リーグ敗退。１３年は初めて２次リーグに進出したが、１７年は１次リーグ敗退。前回２３年大