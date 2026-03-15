ハイデンハイム戦でプレーする堂安律（中央）＝14日（ゲッティ＝共同）【フランクフルト（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで14日、アイントラハト・フランクフルトの堂安律はホームのハイデンハイム戦で後半43分までプレーした。試合は1―0で勝った。