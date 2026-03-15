『M-1グランプリ2025』王者のお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が、きょう15日放送のテレビ大阪『やすとものどこいこ!?』（毎週日曜後3：00）に出演する。【場面カット】本気モード…やすとも＆たくろう、心斎橋で買い物海原やすよ ともこがお連れさん（ゲスト）と一緒に買い物を楽しむ番組。たくろうの2人は初登場となり、恒例の財布チェックを実施。綺麗好きなのに中身がぐちゃぐちゃという、きむらの財布に