大阪市北区のマンションで74歳の女性が死亡しているのが見つかりました。警察は殺人事件の可能性もあるとみて捜査しています。きのう午後7時半ごろ、大阪市北区国分寺にあるマンションの一室で「帰宅したところ自宅内で妻が倒れている」と部屋に住む男性から消防に通報がありました。警察によりますと、この部屋に住む男性の妻の野村博美さん（74）が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されたということです。野村さんに