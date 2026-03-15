「いつ来てもいいし、いつ帰ってもいい。だれが来てもOK。たくさん働いてもいいし、おしゃべりだけでもいい」【写真】洗濯物をたたむ山田順子さん（手前左）と豊島佐智子さん（右端）。二人は「ジュンちゃん」「サッちゃん」と呼び合う＝久御山町栄・ＡＣＷＡＢＡＳＥ京都府久御山町栄。街中の空き店舗を利用した仕事場「ACWABASE（アクワベース）」には、そんな言葉が張り出されている。洗濯工場から運ばれてきた洗い立て