コペンで表現した「伝説のポルシェ」がスゴ過ぎる！2026年2月、インテックス大阪（大阪府住之江区）で開催された「大阪オートメッセ2026」において、日本工科大学校は、往年のポルシェ「911」レーシングカーである「74 カレラ RSR」風カスタムカーを出展しました。兵庫県姫路市に拠点を置く日本工科大学校では、自動車整備やカスタムを学ぶ学生たちが趣向を凝らしたモデルを製作しており、その高い技術力で毎年注目を集めてい