みなさんは、「卒園ハイ」と聞いて思い当たることはありますか？私はユウコ。この春、長男が幼稚園を卒園し、入れ替わりで次男が入園しました。この幼稚園は行事にとても力を入れているので、子どもたちは一年を通して退屈知らずですが、準備に追われる先生方や、各係の保護者たちは本当に大変です（笑）。運動会係、発表会の衣装係、小道具係、遠足引率のボランティア、読み聞かせ当番、などなど。長男が年長さんだった年は、私