長野県と静岡県を結ぶ三遠南信自動車道の一部区間が2026年3月14日、開通し、記念の式典が行われました。 【動画】長野県と静岡県を結ぶ三遠南信自動車道 東栄IC～鳳来峡IC間が開通 地元関係者が記念式典＝愛知・新城市 「それではどうぞ」 14日、長野県飯田市を起点に浜松市までを結ぶ三遠南信自動車道の東栄ICから鳳来峡IC間が開通することを記念して式典が行われ、地元の地権者などおよそ300人が供用開始を祝いました。