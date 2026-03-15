奈良市議選に無所属で出馬し初当選を果たしたへずまりゅう氏（34）が15日までに自身の公式X（旧ツイッター）を更新。預金残高をのぞき見されたことを明かした。「さっきATMでお金を下ろしていたら後ろで40代ぐらいの男から『政治家なのに残高少ないな稼いでると思ったけど君人気ないもんね』と急に言われた」と預金残高をのぞき見られたことを告白。「前までなら喧嘩になっていたけどこんな人間と同レベルになりたくないから一