俳優の広瀬すず（27）が14日、自身のインスタグラムを更新。日本映画界最大の祭典『第49回 日本アカデミー賞』授賞式で着用した“特別な着物”姿を披露した。【写真】「きれいすぎます」“特別な着物”を披露した広瀬すず広瀬は「讃え合う、映画愛に満ち溢れた空間を思う存分浴びまして、とても幸せな時間でした」と報告し、賞状を手にした着物姿をアップ。「遠い山なみの光チームの皆さまが待っていてくれて、、」とスタッフ