【その他の画像・動画等を元記事で観る】「HJ小説大賞2020年間最優秀賞」を受賞した大人気シリーズが原作で、2026年4月からTBS、BS11ほかにて放送開始となるＴＶアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』【原作：雨宮和希（HJ文庫／ホビージャパン）】。本作品は、かつて高校デビューに失敗して以来、灰色の青春時代を過ごしてきた主人公・灰原夏希が、ある日、大学４年生から高校入学直前にタイムリープするところから始まる。