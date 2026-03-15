【モデルプレス＝2026/03/15】TBSでは3月16日、18日、20日、23日、26日、27日の全6夜で『奇跡の5分間』〜1曲に夢を託すリアリティショーを放送する。【写真】満島ひかり、段ボール持って「ラストマイル」受賞祝福◆「奇跡の5分間」自分の限界を超えて夢を掴むまでのリアリティショー本番組は、自分1人の力では叶えられない夢を持った初対面の8人が、3週間の共同生活を送りながら2チームに分かれて課題に挑み、優秀な結果を残したチ