筋肉痛がある状態での筋トレでも筋肥大は起こる 筋肉痛はどんな状態？ 2004年に発表された論文では、筋肉痛になった状態の大腿四頭筋をMRIで評価しています。トレーニングによって筋肉痛が生じた脚と、特に運動していない反対側の脚を比較すると、筋肉痛のある側では大腿四頭筋が全体的に白く映り、水分が多い「高信号」を示していることが確認されています。 MRIで筋肉が白く映る原因には、水分の増加、炎症反応、筋