◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）日本ハムは１４日、巨人とのオープン戦（東京Ｄ）に８―１と完勝した。先発した細野晴希投手（２４）は、６回途中５安打１失点、７奪三振の好投。いずれも２死から与えた２四球を反省点に挙げたが、最速１５１キロの真っすぐにカットボール、スライダーなどの変化球も決まり、内野安打での１点に抑えた。新庄剛志監督（５４）も手放しで絶賛。残り２枠を争う開幕ローテ入