◆バレーボールＶリーグ男子北海道イエロースターズ３―１つくばユナイテッドＳｕｎＧＡＩＡ（１４日、北ガスアリーナ４６）東地区首位の北海道イエロースターズが、ホームで同地区３位のつくばユナイテッドに３―１で勝利し、地区２連覇へ王手をかけた。きょう１５日の同戦で勝利または２位の栃木が敗れれば優勝が決まる。１７３２人の観客が詰めかけたホームで北海道イエロースターズが逆転勝利をつかんだ。連勝を「７」