◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ２連覇を目指す侍ジャパンが１４日（日本時間１５日午前１０時８分開始予定）、準々決勝のベネズエラ戦を迎える。ドジャース・大谷翔平投手（３１）は１次ラウンドと同じく「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドにはエースのドジャース・山本由伸投手（２７）が上がる。いよいよ、負けたら終戦のヒリヒリした戦いが、