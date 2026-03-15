Ｊ２藤枝ＭＹＦＣがアウェーでＪ２大宮を２―１で破り、３連勝を飾った。この日がＪデビュー戦だったＧＫ栗栖汰志が白星を呼び込んだ。柏Ｕ―１８でキャプテンを務めた１９歳は的確なコーチングでピンチを防ぎ、好セーブも見せた。前日に監督から「頼むぞ」と言われ「緊張はしましたが、時間を重ねるとともに落ち着けました」。後半３５分の大宮の技ありゴールは防ぐことはできず「失点したのは神様がまだまだと言っているという