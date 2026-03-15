◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第６節（１４日・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）藤枝２―１大宮Ｊ２藤枝ＭＹＦＣがアウェーでＪ２大宮を２―１で破り、３連勝を飾った。前半３５分にＭＦ松木駿之介（２９）がヘディングでＪ２初得点となる先制点をゲット。後半１２分には右足で追加点も決め、昨季は無得点に悩んだ背番号７が勝利の立役者となった。勝利の後、アウェー席ではお祭り騒ぎが始まった。３連勝に藤枝は選手、スタッ