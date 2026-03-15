◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節（アイスタ）清水１―１（ＰＫ４―２）岡山清水エスパルスはホームで岡山と対戦し、１―１からのＰＫ戦の末に３試合ぶりの勝利を挙げた。ＦＷ呉世勲が後半１３分、ゴール前の競り合いから先制点を決めると、侍ジャパンのパフォーマンスであるお茶たてポーズを披露した。「得点を重ねるという意味があると知って、そのポーズをしました」と笑顔。後半アディショナルタイムには“三笘の１ミリ