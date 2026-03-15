◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節（アイスタ）清水１―１（ＰＫ４―２）岡山清水エスパルスはホームで岡山と対戦し、１―１からのＰＫ戦の末に３試合ぶりの勝利を挙げた。この日４９歳の誕生日を迎えた吉田孝行監督に白星をプレゼントした。後半１３分にＦＷ呉世勲（２７）が先制ゴールを決めたが、同３５分に同点に追いつかれ、今季４度目のＰＫ戦に突入。ＧＫ梅田透吾（２５）が２本のシュートを止め、チームは“４度目の正