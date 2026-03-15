◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第６節札幌０―１磐田（１４日、ヤマハスタジアム）Ｊ２ジュビロ磐田はＪ２札幌に０―１で敗れた。後半アディショナルタイム２分に失点し、２連敗となった。３試合連続のＰＫ戦かと思われた後半終了間際、磐田はゴールを奪われた。札幌の圧力に押し込まれ、セットプレーでの攻撃をはね返し続けたが、力尽きた。ここまで１勝４敗と不調の相手に「勝ち点３」を献上し、試合後はサポーター