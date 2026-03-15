小腹が空いたときに食べたいスコーン 今日はちょっと小腹が空いたときにササッと作れるスコーンをご紹介。オーブンではなくフライパンを使うことで、手早く簡単に作れますよ。 ホットケーキミックスで手軽に小麦粉とヨーグルトでさっくり食感が美味フライパンで作れてとっても手軽 さっくり食感がおいしいスコーン。紅茶やコーヒーと合わせて午後の一息をつきたいときにぴったりのスイーツですよね。そんなスコーンですが、オー