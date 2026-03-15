「必ず天下布武を成し遂げる」織田信長（小栗旬）は7年を費やした美濃（岐阜県南部）攻めをついに成し遂げ、斎藤龍興（濱田龍臣）の本拠地だった稲葉山城（岐阜市）を手中にした。永禄10年（1567）8月のことだった。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第9回「竹中半兵衛という男」（3月8日放送）。【写真】お尻もあらわに…「べらぼう」で“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」ほか続いて