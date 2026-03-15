アメリカのトランプ大統領は14日、事実上封鎖状態にある原油輸送の要衝・ホルムズ海峡について、「チームで取り組むべきだ」と訴え、航行の安全確保に向けて改めて各国に協力を呼びかけました。トランプ大統領は、自身のSNSで「アメリカはイランを軍事的にも経済的にも、あらゆる面で打ち負かし、完全に壊滅させた」と投稿するとともに、「ホルムズ海峡を通じて石油を受け取る世界の国々は、航行の安全を確保する必要がある」と訴