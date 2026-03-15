「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）阪神は近本の先頭打者ホームランに中川が２ラン、先発の高橋は５回４安打無失点と投打がかみ合い快勝した。３試合連続１失点以下とディフェンス力が光っているが、デイリスポーツ評論家・西山秀二氏は「次に生かして」と嶋村麟士朗捕手の配球に言及した。◇◇育成から支配下登録されたキャッチャーの嶋村に触れたい。捕球技術は現状、問題ない。また打