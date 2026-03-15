日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。3月15日（日）は、ゲストに田中麗奈と宮本里歩を迎えて放送される。島根県の深い山奥の地域にポツンと一軒家を発見。集落で見かけた男性に話を聞くと「山の中に、女性が一人で暮らしている一軒家がありますよ」と有力情報が。しかし、衛星写真を確認してもらうと、「ん？この（衛星写真に写っている）家は1