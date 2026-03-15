日常生活を快適にするアイテムがそろう人気のライフスタイル雑貨店「3COINS」。今回は、日常の収納や洗濯がぐっと快適になる便利なハンガーを3つ紹介します。スカートやズボンの省スペース収納に人気の4連スカートハンガー、キッチンでも使えるゴミ袋ハンガーなど、使い勝手の良いアイテムばかりですよ。洗濯干す時のストレスが減るわ...●4連スカートハンガー（330円）スカートを省スペースでまとめて収納できる4連のハンガーは、