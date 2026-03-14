介護付きマンションは、住まいの自由度を保ちながら、見守りや生活相談などの支援を受けられる住宅です。提供されるサービス内容や費用、介護体制は住宅ごとに異なります。 本記事では、介護付きマンションの定義やサービス内容、設備、費用の目安、利用時の注意点、手続きの流れを解説します。 監修社会福祉士：小田村 悠希（社会福祉士）・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コ&