開催：2026.3.15会場：ダイキン・パーク結果：[イタリア] 8 - 6 [プエルトリコ]WBCの試合が15日に行われ、ダイキン・パークでイタリアとプエルトリコが対戦した。イタリアの先発投手はＳ・アルデゲリ、対するプエルトリコの先発投手はＳ・ルーゴで試合は開始した。1回表、1番 Ｗ・カストロ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでプエルトリコ得点 ITA 0-1 PUR1回裏、4番 Ｖ・パスクアンテ