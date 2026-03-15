苦手な人や嫌な仕事に振り回され、家でも落ち込んでしまう…。そんなときに試してみたいのが、音楽や趣味に没頭することでストレスを「脳に入れない」「家に持ち込まない」方法。脳科学者が提唱する、ちゃんと休めてちゃんと働ける自分に戻るテクニックとは。※本稿は、脳科学者の西 剛志『脳科学でわかった仕事のストレスをなくす本』（アスコム）の一部を抜粋・編集したものです。音楽は脳に作用して人の「認知」を変化させるミ