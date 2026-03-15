韓国東南部・大邱（テグ）の晩村（マンチョン）駅地下通路工事中に大型重機が倒れ、人命被害が発生した事故をめぐり、重機の違法改造や安全ピンの抜き取りを疑う市民団体の指摘が出された。今回の事故に関連し、大邱安全生活実践市民連合は3月13日に声明を出し、該当する疑惑に対する徹底した真相究明を求めた。【関連】日本の2倍以上…韓国の建設業労働者、最悪の事故死亡者比率連合は寄せられた情報をもとに、当該の穿孔機が本来