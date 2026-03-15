「取り締まりをやっていると知っていれば、絶対に加速しなかったのに」――そう悔やんだことがあるドライバーは少なくないはず。じつは警視庁や各都道府県警は、取り締まりの場所や日時をインターネット上で堂々と公開しているって、ご存じでしたか？警察の取り締り情報を事前に調べる方法、そして来年に迫った法改正により、これまで以上に速度違反に注意してほしいエリアについて解説します。（ライター・プランナー植村祐介）