●信用買い残減少ランキング【ベスト50】 ※3月6日信用買い残の2月27日信用買い残に対する減少ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1587銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 買い残信用倍率 １． ＮＥＣ -1,854 11,331 28.24 ２． 明和産