中国の映画・ドラマのキャスティングで、自身の「推し」が何番手になるかを巡ってファンが対立することがよくあるが、これに国がルールを設けることが分かった。中国メディアの新浪娯楽によると、中国国家広播電視総局ドラマ司の馮勝勇（フォン・ションヨン）司長は13日、2026中国テレビドラマ制作産業大会で「番手争い」問題に言及。馮氏によると、関連の提案は中国テレビドラマ制作産業協会の主導によりすでに策定されている。適