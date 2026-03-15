◇オープン戦阪神7―1広島（2026年3月14日マツダ）英語に「チェリー・オン・ザ・ケーキ」（ケーキの上のサクランボ）という表現がある。英英辞典によれば「何かを完璧にする最後のもの」という意味だ。日本で言えば、ショートケーキのイチゴか。「画竜点睛（てんせい）」の最後の「点」である。野球で言えば、リードを守り抜く終盤の救援投手だろう。大リーグには古く「野球では最後の6つのアウトを取るのが最も難しい」