開発した鋳物のお香立て「焚香」を持つ野上田葉月さん＝岐阜県美濃市機械部品を製造する岐阜県関市の会社が、鋳物の伝統技術を生かした「お香立て」の販売を始めた。山の頂がモチーフで、お香の煙によって雲海や噴火を表現するユニークさが光る。開発したのは新入社員の野上田葉月さん（23）。「香りだけでなく視覚的にも癒やされてほしい」と話す。（共同通信＝黒崎寛子）会社は「鍋屋バイテック」で、かつて灯籠などの鋳物品