◇ワールドベースボールクラシック準々決勝アメリカ5-3カナダ（現地時間13日、ヒューストン）準決勝に駒を進めたアメリカ。キャプテンを務めるアーロン・ジャッジ選手が試合後のインタビューで「まだ決勝にいくには強いチームと戦わないといけない。とりあえず、マイアミ行きを決められてうれしく思います」などと語りました。また、マーク・デローサ監督が準々決勝進出の条件について、誤解があり、SNSやメディアで取り上げら