WBC準々決勝・イタリア―プエルトリコ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝トーナメント準々決勝（米ヒューストン）は14日（日本時間15日）、世界ランク14位のイタリアが同7位のプエルトリコに8-6で逆転勝ち。猛打を発揮し、初のベスト4進出を決めた。欧州勢の4強は2013、2017年大会のオランダ以来、2大会ぶり3度目。日本代表「侍ジャパン」はこの後に行われる準々決勝・ベネズエラ戦に勝てば、15日（同16日）の準