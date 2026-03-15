日本の野球は「いろいろな得点パターンがある」■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラ代表と対戦する。試合前、会見に臨んだ井端弘和監督は「一戦一戦目の前に試合に勝つこと。まずは今日の試合を全力で戦いたいなと思います」と意気込みを語った。勝てば6大会連続の