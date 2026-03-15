守備の立て直しを素早くするボディバランス…土屋朋弘氏が教える捕球ドリル守備の際、ダイビングキャッチを試みた後や捕球しづらい体勢から、いかに素早く正確な送球へ繋げるかは大きな課題だ。楽天で投手として活躍し、現在はキッズコーディネーショントレーナーとして活動する土屋朋弘さんは、不安定な姿勢から次の動作へ移るためのボディバランスを重視している。守備に特化した、室内でもできて運動神経向上にも繋がるトレー