米国防省との契約が報じられ、ユーザーの信頼と人気に陰りが見えるChatGPT。そんななか、ChatGPTはアップルが所有する音楽認識サービス「Shazam（シャザム）」を使用して、再生中の楽曲を識別できるようになりました。ChatGPTユーザーが「Shazam、この曲は何？」といった質問を入力すると、「Tap to Shazam（タップしてShazam）」というインターフェースが表示され、楽曲のタイトルを確認できます。 ChatGPT内でShazamを呼