最近のコーデはパンツスタイルばかり……。季節の変わり目だからこそ、新たにスカートを取り入れれてコーデのアップデートをはかりませんか？ そこでおすすめしたいのが、すっきりとしたシルエットが魅力のナロースカート。甘さ控えめなので、パンツ派さんも取り入れやすいアイテムです。今回は【GU（ジーユー）】のナロースカートを使った、頑張りすぎない大人の余